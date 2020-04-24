Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Francis Ross - статистика

#17 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гоу Эхед Иглс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
24.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
08.04.2022
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
19.03.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 0
12.03.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
05.03.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
27.02.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
13.02.2022
АЗ Алкмаар
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Гронинген
2 : 1
06.02.2022
Гоу Эхед Иглс
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
23.01.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
15.01.2022
РКС Ваалвейк
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
2 : 0
23.12.2021
Гоу Эхед Иглс
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
19.12.2021
НЕК
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
0 : 0
11.12.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 2
05.12.2021
Твенте
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Виллем II
0 : 1
27.11.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
21.11.2021
Гронинген
Был в запасе
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
1
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
33
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+