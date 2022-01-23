|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Камбур (Лиуварден)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|13.02.2022
|60' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.02.2022
|85' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.01.2022
|72' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.12.2021
|85' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.12.2021
|85' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|НЕК (Неймеген)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.12.2021
|87' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)