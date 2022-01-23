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    Francis Ross - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Francis Ross
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.04.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    03.04.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.03.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Камбур (Лиуварден)
    12.03.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.03.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    27.02.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:1 Аякс (Амстердам)
    13.02.2022 60' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.02.2022 85' -90' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    23.01.2022 Был в запасе Хераклес (Альмело) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.01.2022 72' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    23.12.2021 85' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.12.2021 85' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 НЕК (Неймеген)
    11.12.2021 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.12.2021 87' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    27.11.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    21.11.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
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