Ираклий Логуа - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ираклий
|Отчество
|Генович
|Фамилия
|Логуа
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|70
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ираклий
|Отчество
|Генович
|Фамилия
|Логуа
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|57' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)