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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Черноморец
Енисей - Черноморец: обзор матча 23 сентября 2023
Енисей
23.09.2023, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
1'
А. Ломакин
39'
А. Окладников
78'
Н. Глушков
56'
А. Антонов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Черноморец
90'
+3
Желтая карточка
Д. Коробов
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Ломакин
88'
Замена
И. Логуа
️️️️
Н. Глушков
88'
86'
Желтая карточка
И. Маклаков
ГОЛ! 3:1!
Н. Глушков
78'
Желтая карточка
Х. Феррейра
74'
Замена
А. Немченко
️️️️
Е. Иванов
64'
59'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Антонов
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Антонов
Пенальти не реализован!
А. Ломакин
51'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Канаплин
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Окладников
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
6
Юрий Будагян
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Ставер
13
Бардыбахин
33
Феррейра
2
Хозин
5
Крашевский
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
8
Канаплин
75
Окладников
4-2-2-2
1
Фролкин
93
Гараев
79
Гречкин
17
Фомин
4
Маклаков
21
Климов
77
Антонов
10
Саадуев
7
Коробов
18
Гурченко
19
Руденко
90
Ломакин
2
Кичин
2
Кичин
90
Ломакин
19
Глушков
7
Логуа
7
Логуа
19
Глушков
8
Иванов
22
Немченко
22
Немченко
8
Иванов
8
Канаплин
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Канаплин
77
Антонов
9
Адаев
9
Адаев
77
Антонов
Остались в запасе
Енисей
Черноморец
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Енисей - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
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