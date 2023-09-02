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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Енисей
Алания - Енисей: обзор матча 02 сентября 2023
Алания
02.09.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
12'
Н. Марков (АГ)
69'
И. Машуков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Енисей
Желтая карточка
З. Тарба
89'
85'
Замена
А. Окладников
️️️️
О. Ланин
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Машуков
84'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
84'
81'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
Желтая карточка
Д. Караев
80'
76'
Желтая карточка
А. Ломакин
74'
Замена
А. Немченко
️️️️
А. Канаплин
74'
Замена
И. Логуа
️️️️
Н. Марков
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Царукян
71'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Чочиев
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Машуков
69'
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Н. Раздорских
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Цараев
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Марков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
22
Анатолий Немченко
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-1-3-3
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
30
Шавлохов
6
Тарба
15
Хабалов
11
Чочиев
22
Цараев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
80
Царукян
4-1-3-2
38
Ставер
13
Марков
2
Кичин
2
Хозин
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
21
Раздорских
8
Канаплин
9
Савельев
14
Машуков
10
Хадарцев
10
Хадарцев
14
Машуков
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
22
Цараев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
22
Цараев
11
Чочиев
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Чочиев
80
Царукян
10
Караев
10
Караев
80
Царукян
13
Марков
7
Логуа
7
Логуа
13
Марков
8
Канаплин
22
Немченко
22
Немченко
8
Канаплин
21
Раздорских
19
Глушков
19
Глушков
21
Раздорских
64
Ланин
75
Окладников
75
Окладников
64
Ланин
Остались в запасе
Алания
Енисей
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Алания - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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25.11.2026
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1 : 2
21.11.2026
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3 : 0
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