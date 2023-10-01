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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Динамо Мх
Енисей - Динамо Мх: обзор матча 01 октября 2023
Енисей
01.10.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
84'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Динамо Мх
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердеров
74'
Замена
️️️️
С. Абдуллахи
73'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Костюков
Замена
А. Масловский
️️️️
Я. Крашевский
67'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Глушков
66'
65'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
44'
Желтая карточка
В. Ковачевич
Желтая карточка
Х. Феррейра
19'
Желтая карточка
Е. Иванов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
33
Феррейра
2
Хозин
5
Крашевский
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
9
Савельев
3-3-2-2
1
Волк
99
Алибеков
34
Храмцов
13
Кагермазов
4
Шумахов
17
Абдуллахи
5
Ковачевич
47
Глушков
22
Юсупов
17
Касинтура
77
Костюков
5
Крашевский
33
Масловский
33
Масловский
5
Крашевский
19
Глушков
8
Канаплин
8
Канаплин
19
Глушков
77
Костюков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Костюков
Остались в запасе
Енисей
Динамо Мх
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Енисей - Динамо Мх
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Виталий Евдокимов (Барнаул)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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