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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 07 августа 2023
Арсенал
07.08.2023, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
9'
Д. Окоронкво
25'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Енисей
Желтая карточка
Н. Кокарев
90'
+1
Желтая карточка
М. Яковлев
84'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Халназаров
83'
80'
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Ломакин
Желтая карточка
Р. Халназаров
74'
74'
Вторая желтая
В. Кичин
74'
Замена
А. Канаплин
️️️️
О. Ланин
71'
Желтая карточка
В. Стежко
71'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
А. Померко
71'
Желтая карточка
В. Левин
71'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Попов
67'
Замена
К. Гираев
️️️️
Д. Окоронкво
67'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
И. Гелоян
67'
60'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
А. Масловский
Желтая карточка
Д. Окоронкво
54'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
А. Хабибов
54'
46'
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Раздорских
ГОЛ! 2:0!
Д. Окоронкво
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окоронкво
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Арсенал
1
Дмитрий Герасимов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
2-1-4-2-1
80
Кокарев
94
Быковский
31
Большаков
20
Померко
18
Ндука
21
Макаров
88
Левин
7
Хабибов
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
2
Кичин
5
Стежко
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
19
Глушков
9
Савельев
20
Окоронкво
9
Гираев
9
Гираев
20
Окоронкво
18
Попов
24
Коротков
24
Коротков
18
Попов
7
Хабибов
20
Халназаров
20
Халназаров
7
Хабибов
Халназаров
18
Яковлев
18
Яковлев
Халназаров
10
Гелоян
50
Файзуллин
50
Файзуллин
10
Гелоян
33
Масловский
5
Крашевский
5
Крашевский
33
Масловский
90
Ломакин
7
Логуа
7
Логуа
90
Ломакин
21
Раздорских
77
Орлов
77
Орлов
21
Раздорских
64
Ланин
8
Канаплин
8
Канаплин
64
Ланин
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
1
Дмитрий Герасимов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Арсенал - Енисей
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Максим Белокур (Владивосток)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Московская область)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
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