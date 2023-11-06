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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Енисей
Акрон - Енисей: обзор матча 06 ноября 2023
Акрон
06.11.2023, понедельник, 15:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
12'
А. Эльдарушев
16'
А. Килин
63'
К. Савичев
9'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Енисей
Желтая карточка
Б. Димоски
90'
+3
Желтая карточка
Р. Апеков
90'
80'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
Замена
Б. Димоски
️️️️
Д. Ходжаниязов
80'
75'
Желтая карточка
А. Окладников
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Погосов
73'
72'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Е. Иванов
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
68'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Галкин
68'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
68'
ГОЛ! 3:1!
К. Савичев
63'
46'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
А. Килин
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Килин
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Эльдарушев
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Хозин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Волков
5
Ходжаниязов
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
24
Погосов
90
Галкин
18
Килин
11
Эльдарушев
4-1-3-1-1
23
Антипин
13
Марков
5
Стежко
2
Хозин
33
Масловский
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
21
Раздорских
19
Глушков
9
Савельев
5
Ходжаниязов
23
Димоски
23
Димоски
5
Ходжаниязов
24
Погосов
7
Песегов
7
Песегов
24
Погосов
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
90
Галкин
23
Данилин
23
Данилин
90
Галкин
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
13
Марков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
13
Марков
8
Иванов
70
Капустянский
70
Капустянский
8
Иванов
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
Остались в запасе
Акрон
Енисей
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Акрон - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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