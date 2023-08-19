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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 19 августа 2023
Волгарь
19.08.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
38'
А. Гилязетдинов
65'
Т. Жамалетдинов
22'
А. Окладников
27'
А. Канаплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Енисей
84'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Анисимов
81'
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Полубояринов
81'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Жамалетдинов
74'
ГОЛ! 2:2!
Т. Жамалетдинов
65'
65'
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Канаплин
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Лесников
63'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
Э. Атабаев
63'
46'
Замена
И. Логуа
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ! 1:2!
А. Гилязетдинов
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Канаплин
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Окладников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
3-1-3-3
71
Одоевский
58
Зуев
22
Хомуха
90
Шакуро
17
Анисимов
18
Атабаев
4
Кленкин
20
Полубояринов
43
Гилязетдинов
75
Жамалетдинов
17
Лесников
4-1-2-1-2
38
Ставер
13
Марков
2
Хозин
5
Стежко
13
Бардыбахин
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
17
Анисимов
7
Смирнов
7
Смирнов
17
Анисимов
20
Полубояринов
11
Болонин
11
Болонин
20
Полубояринов
17
Лесников
23
Ушатов
23
Ушатов
17
Лесников
18
Атабаев
7
Мартовой
7
Мартовой
18
Атабаев
75
Жамалетдинов
97
Гогричиани
97
Гогричиани
75
Жамалетдинов
19
Глушков
7
Логуа
7
Логуа
19
Глушков
8
Канаплин
77
Орлов
77
Орлов
8
Канаплин
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Волгарь - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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