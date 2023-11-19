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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 19 ноября 2023
Енисей
19.11.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
68'
А. Макаров
74'
Д. Окоронкво (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Арсенал
87'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
87'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Окоронкво
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Хозин
82'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
В. Бардыбахин
82'
Замена
А. Немченко
️️️️
В. Кичин
77'
Замена
А. Масловский
️️️️
Н. Раздорских
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Окоронкво
Желтая карточка
В. Хозин
73'
70'
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
70'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
И. Гелоян
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Макаров
21'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Антипин
13
Бардыбахин
2
Хозин
5
Стежко
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
3-1-3-2-1
80
Кокарев
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
13
Кайнов
11
Ткачев
21
Макаров
88
Левин
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
21
Раздорских
33
Масловский
33
Масловский
21
Раздорских
13
Бардыбахин
33
Феррейра
33
Феррейра
13
Бардыбахин
2
Хозин
13
Марков
13
Марков
2
Хозин
2
Кичин
22
Немченко
22
Немченко
2
Кичин
3
Ботака-Иобома
4
Нижегородов
4
Нижегородов
3
Ботака-Иобома
10
Гелоян
20
Халназаров
20
Халназаров
10
Гелоян
20
Окоронкво
18
Яковлев
18
Яковлев
20
Окоронкво
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
42
Даниил Ярусов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Енисей - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
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