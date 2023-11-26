Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Енисей
Родина - Енисей: обзор матча 26 ноября 2023
Родина
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
38'
И. Тимошенко
65'
И. Тимошенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Енисей
85'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Немченко
Замена
И. Камышев
️️️️
И. Тимошенко
82'
77'
Замена
А. Масловский
️️️️
В. Кичин
75'
Желтая карточка
А. Немченко
Желтая карточка
А. Воропаев
67'
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Турищев
66'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
О. Дмитриев
66'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Султонов
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Тимошенко
65'
Замена
А. Воропаев
️️️️
Х. Кочиев
46'
40'
Желтая карточка
В. Стежко
ГОЛ! 1:0!
И. Тимошенко
38'
Желтая карточка
А. Клещенко
20'
18'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
22
Анатолий Немченко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
4-1-3-2
1
Шакеров
77
Насыров
55
Крижан
24
Клещенко
15
Кочиев
72
Гордюшенко
33
Ната
34
Дмитриев
28
Султонов
99
Тимошенко
90
Турищев
4-3-1-2
38
Ставер
2
Кичин
2
Хозин
5
Стежко
13
Бардыбахин
22
Немченко
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
9
Савельев
8
Канаплин
15
Кочиев
36
Воропаев
36
Воропаев
15
Кочиев
34
Дмитриев
6
Фищенко
6
Фищенко
34
Дмитриев
99
Тимошенко
11
Камышев
11
Камышев
99
Тимошенко
28
Султонов
70
Самко
70
Самко
28
Султонов
90
Турищев
90
Калмыков
90
Калмыков
90
Турищев
2
Кичин
33
Масловский
33
Масловский
2
Кичин
22
Немченко
13
Марков
13
Марков
22
Немченко
Остались в запасе
Родина
Енисей
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Франк Артига
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Родина - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Новости команд
Все
Родина
Енисей
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
24 ноября
5
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
24 ноября
5
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+