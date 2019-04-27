Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джек Родуэлл - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1991 (35)
#6 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
16
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
2 : 1
27.04.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
19.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
2 : 0
09.04.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкберн
0 : 1
06.04.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Астон Вилла
2 : 1
30.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
23.02.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
0 : 1
17.02.2019
Мидлсбро
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
13.02.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
09.02.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
5 : 2
02.02.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
26.01.2019
Халл Сити
1' - 90'
18'
86'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 2
12.01.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
29.12.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лидс
3 : 2
26.12.2018
Блэкберн
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 1
22.12.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
28.11.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
4 : 1
24.11.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
1 : 0
03.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
1 : 1
27.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Суонси
3 : 1
23.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
20.10.2018
Лидс
Был в запасе
87'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
0 : 2
03.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+