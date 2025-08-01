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Команды
Бавария
Свен Ульрайх
Новости
€ 500 тыс
Свен Ульрайх - новости
Бавария
3 марта 1988 (38), Шорндорф
#26 | Вратарь
192 см | 84 кг
Германия
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Новости
Трансферы
Публикации
«Бавария» определилась с будущим Нойера
13 мая
3
У вратаря «Баварии» умер 6-летний сын
2025.08.01 15:15
3
Вратаря «Баварии» могут наказать за слова «сядь, дрочила» представителю «Байера»
2024.10.02 13:25
Фото
«Бавария» продлила контракт с Нойером и еще одним вратарем
2023.11.28 18:35
1
Фото
«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом
2022.11.11 21:28
Фото
«Бавария» продлила контракт с 33-летним Ульрайхом
2022.05.09 07:21
Нойер пропустит около месяца после операции. За «Баварию» будет играть Ульрайх
2022.02.07 14:06
2
«Бавария» отдала Нюбеля в аренду в «Монако» на два года
2021.06.27 20:42
2
Болельщики «Баварии» назвали Ульрайха, пропустившего курьезный гол от «Реала» в Лиге чемпионов, лучшим игроком сезона
2018.06.15 18:40
Видео
Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»
2018.05.02 12:49
11
Кан – об ошибке Ульрайха: «Даже у меня бывало такое»
2018.05.02 08:06
10
Хайнкес заявил, что у Ульрайха в матче с «Реалом» случилось затмение
2018.05.02 01:25
5
Румменигге: «Если кто и способен сейчас победить «Реал», то это «Бавария»
2018.04.18 16:24
7
Мюллер: «Матч с «Байером» – это реклама для немецкого футбола»
2018.04.18 08:19
1
Ульрайх: «Бавария» показала пассивный футбол»
2018.03.19 10:43
1
Ульрайх вернулся к тренировкам
2018.01.05 12:50
Ульрайх: «Знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью»
2017.11.01 10:42
1
Вратарь «Баварии» Ульрайх поблагодарил тренера за анализ пенальти «Лейпцига»
2017.10.26 08:09
2
Ульрайх: «Бавария» сама облегчила жизнь «ПСЖ»
2017.09.28 07:05
1
Ульрайх доволен «сухарем» в матче против «Шальке-04»
2017.09.20 10:15
1
Голкипер «Баварии» Ульрайх пропустит остаток сезона
2017.05.06 19:41
Второй голкипер «Баварии» также получил повреждение вслед за Нойером
2017.03.30 20:49
7
Нойер может пропустить ответный матч с «Арсеналом»
2017.03.06 10:54
6
Голкипер «Баварии» намерен сменить клуб
2017.02.01 07:55
3
Ульрайх: «Тренировки в «Баварии» будут помогать мне расти»
2015.07.22 06:55
3
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