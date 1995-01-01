Нойер пропустит около месяца после операции. За «Баварию» будет играть Ульрайх

Стали известны сроки восстановления вратаря «Баварии» Мануэля Нойера после перенесенной операции на правом колене.

По информации журналиста Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга, 35-летний немец пропустит от 3-4 до 6 недель. Вместо него место в воротах клуба займет Свен Ульрайх.

В этом сезоне Нойер провел 20 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил 19 голов.

Ульрайх сыграл в 2 матчах, пропустил 2 гола.

16 февраля «Бавария» сыграет в Лиге чемпионов против «Зальцбурга».

Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге

«Бавария» договорилась с Нойером о продлении контракта (Sky Sport Deutschland)