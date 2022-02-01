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    Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит ближайшие несколько недель.

    Как пишет официальный сайт мюнхенцев, 35-летний немец перенес операцию на правом колене.

    • В этом сезоне Нойер провел 20 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил 19 голов.
    • 16 февраля «Бавария» сыграет в Лиге чемпионов против «Зальцбурга».

    Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге

    «Бавария» договорилась с Нойером о продлении контракта (Sky Sport Deutschland)

    Коман продлит контракт с «Баварией». В клубе только Нойер и Левандовски будут получать больше (L'Equipe)

    Источник: сайт «Баварии»

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