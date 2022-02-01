Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит ближайшие несколько недель.
Как пишет официальный сайт мюнхенцев, 35-летний немец перенес операцию на правом колене.
- В этом сезоне Нойер провел 20 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил 19 голов.
- 16 февраля «Бавария» сыграет в Лиге чемпионов против «Зальцбурга».
Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге
«Бавария» договорилась с Нойером о продлении контракта (Sky Sport Deutschland)
Коман продлит контракт с «Баварией». В клубе только Нойер и Левандовски будут получать больше (L'Equipe)