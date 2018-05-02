Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»

Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»

2 мая 2018, 12:49
11

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх выступил с извинениями в адрес своих партнеров по команде и болельщиков за нелепый гол, пропущенный им в самом начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) от нападающего Карима Бензема.

В первом домашнем поединке мюнхенцы уступили со счетом 1:2 и таким образом покинули турнир.

«Невозможно передать словами мое расстройство от вылета из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали все, что было в наших силах.

А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу найти этому объяснение. Извините…

Прошу прощения у моих партнеров по команде и наших болельщиков», – написал Ульрайх на своей странице в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Лига чемпионов Реал Бавария Ульрайх Свен
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик111
1525254737
Интересно,сколько срубил он на этом ляпе?)))
Ответить
zatonn
1525255625
Доля вины Толиссо в этом тоже есть. И вообще эта опасная распасовочка возле своих ворот зачастую приводит к непоправимому. Увы...
Ответить
Loko_Roma
1525255822
Я за такие привозы в лфл игроков на губу сажаю. А такое и в полуфинале. За что милионы получают?
Ответить
mig28
1525256029
Не уровень Баварии... я поражаюсь как не купили другого в ТО. ЛЧ это не гегемония в Германии) Там топчики играют!
Ответить
ProstoPolzovatel
1525262982
Ну я бы не стал на него всех собак вешать...ну ошибся, и что дальше, вон Кейлор тоже с Юве ошибся, зато в этом матче как отыграл...ошибки бывают у каждого, главное как мы с ними справляемся...а если по существу, то вся вина лежит на нападении Баварии...иметь столько моментов и не забить в матче с Реалом, это даже большая глупость, чем та, что совершил Ульрайх
Ответить
Юрэс
1525268226
Отдавать вратарю в такой ситуации !!!!!! Чистый ДО.......Б!
Ответить
dinar7777dinar
1525270717
конечно ульрайх дурак вчера ! но со всеми бывает ! Да и бавария должна была делать дело вчера !
Ответить
OfaZavr
1525272108
не только в этой ошибке дело но и в реализации моментов Баварии, так что парень не вини себя уж слишком.
Ответить
zigbert
1525340207
Было бы неправильно всю вину за поражение повесить на вратаря.Сколько таких не подготовленных откатов бывает у других команд?
Ответить
ADD750
1525352162
Эго вины там макс. 30%..
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+