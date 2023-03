Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх выступил с извинениями в адрес своих партнеров по команде и болельщиков за нелепый гол, пропущенный им в самом начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) от нападающего Карима Бензема.

В первом домашнем поединке мюнхенцы уступили со счетом 1:2 и таким образом покинули турнир.

«Невозможно передать словами мое расстройство от вылета из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали все, что было в наших силах.

А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу найти этому объяснение. Извините…

Прошу прощения у моих партнеров по команде и наших болельщиков», – написал Ульрайх на своей странице в инстаграме.

An EPIC goalkeeping error locks a spot in the Champions League final for Real Madrid!



Sven Ulreich's howler is even «better» with «Titanic music!»



pic.twitter.com/bqnubjQBiK