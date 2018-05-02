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    Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»

    Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх выступил с извинениями в адрес своих партнеров по команде и болельщиков за нелепый гол, пропущенный им в самом начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) от нападающего Карима Бензема.

    В первом домашнем поединке мюнхенцы уступили со счетом 1:2 и таким образом покинули турнир.

    «Невозможно передать словами мое расстройство от вылета из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали все, что было в наших силах.

    А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу найти этому объяснение. Извините…

    Прошу прощения у моих партнеров по команде и наших болельщиков», – написал Ульрайх на своей странице в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    02.05.2018 12:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +157

      ADD750 3 мая 2018, 15:56

      Эго вины там макс. 30%..

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:36

      Было бы неправильно всю вину за поражение повесить на вратаря.Сколько таких не подготовленных откатов бывает у других команд?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 17:41

      не только в этой ошибке дело но и в реализации моментов Баварии, так что парень не вини себя уж слишком.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:18

      конечно ульрайх дурак вчера ! но со всеми бывает ! Да и бавария должна была делать дело вчера !

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 2 мая 2018, 16:37

      Отдавать вратарю в такой ситуации !!!!!!
      Чистый ДО.......Б!

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 2 мая 2018, 15:09

      Ну я бы не стал на него всех собак вешать...ну ошибся, и что дальше, вон Кейлор тоже с Юве ошибся, зато в этом матче как отыграл...ошибки бывают у каждого, главное как мы с ними справляемся...а если по существу, то вся вина лежит на нападении Баварии...иметь столько моментов и не забить в матче с Реалом, это даже большая глупость, чем та, что совершил Ульрайх

      1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 2 мая 2018, 13:13

      Не уровень Баварии... я поражаюсь как не купили другого в ТО.
      ЛЧ это не гегемония в Германии) Там топчики играют!

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 2 мая 2018, 13:10

      Я за такие привозы в лфл игроков на губу сажаю. А такое и в полуфинале. За что милионы получают?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 мая 2018, 13:07

      Доля вины Толиссо в этом тоже есть. И вообще эта опасная распасовочка возле своих ворот зачастую приводит к непоправимому. Увы...

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 мая 2018, 12:57

      Если бы не этот гол .....

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