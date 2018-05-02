Ульрайх извинился перед партнерами по команде и болельщиками за гол, пропущенный от «Реала»

Эго вины там макс. 30%..
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх выступил с извинениями в адрес своих партнеров по команде и болельщиков за нелепый гол, пропущенный им в самом начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) от нападающего Карима Бензема.
В первом домашнем поединке мюнхенцы уступили со счетом 1:2 и таким образом покинули турнир.
«Невозможно передать словами мое расстройство от вылета из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали все, что было в наших силах.
А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу найти этому объяснение. Извините…
Прошу прощения у моих партнеров по команде и наших болельщиков», – написал Ульрайх на своей странице в инстаграме.
An EPIC goalkeeping error locks a spot in the Champions League final for Real Madrid!— TITANIC HOOPS (@TitanicHoops) 1 мая 2018 г.
Sven Ulreich's howler is even «better» with «Titanic music!»
pic.twitter.com/bqnubjQBiK