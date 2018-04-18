Румменигге: «Если кто и способен сейчас победить «Реал», то это «Бавария»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы над «Байером» (6:2) в полуфинале Кубка Германии заявил, что мюнхенцы являются единственной командой, которая может остановить «Реал» в нынешней лиге чемпионов.

«Мы должны сохранить концентрацию до следующей среды. Если кто и способен победить «Реал» на данный момент, то это «Бавария», – сказал Румменигге.

«Если мы сыграем так же, как против «Байера», «Реалу» придется тяжело», – отметил голкипер «Баварии» Свен Ульрайх.

Напомним, «Бавария» и «Реал» встретятся в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Мюнхене 25 апреля. Ответная пройдет в Мадриде 1 мая.