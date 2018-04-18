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    Румменигге: «Если кто и способен сейчас победить «Реал», то это «Бавария»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы над «Байером» (6:2) в полуфинале Кубка Германии заявил, что мюнхенцы являются единственной командой, которая может остановить «Реал» в нынешней лиге чемпионов.

    «Мы должны сохранить концентрацию до следующей среды. Если кто и способен победить «Реал» на данный момент, то это «Бавария», – сказал Румменигге.

    «Если мы сыграем так же, как против «Байера», «Реалу» придется тяжело», – отметил голкипер «Баварии» Свен Ульрайх.

    Напомним, «Бавария» и «Реал» встретятся в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Мюнхене 25 апреля. Ответная пройдет в Мадриде 1 мая.

    Источник: AFP

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    18.04.2018 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 19 апреля 2018, 19:51

      Bayern, Vorwärts zum Sieg!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:48

      Верно сказал Карл-Хайнц.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 апреля 2018, 17:59

      Судья для начало надо остановить. А там и ювентус бы справился.

      -1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 апреля 2018, 17:58

      Реал то может проиграет дома,а вот Ливер? не знаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 апреля 2018, 17:11

      я за баварию... победу им !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 апреля 2018, 17:06

      Ты кэп Карл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 апреля 2018, 16:50

      нынешний сезон показал что в лч нет явного фаворита хотя я за финал ливер Бавария и победу ливерки все таки давно они не побеждали да и реалу 3 года подряд жирно будет

      0
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