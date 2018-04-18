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  • Румменигге: «Если кто и способен сейчас победить «Реал», то это «Бавария»

Румменигге: «Если кто и способен сейчас победить «Реал», то это «Бавария»

18 апреля 2018, 16:24
7

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы над «Байером» (6:2) в полуфинале Кубка Германии заявил, что мюнхенцы являются единственной командой, которая может остановить «Реал» в нынешней лиге чемпионов.

«Мы должны сохранить концентрацию до следующей среды. Если кто и способен победить «Реал» на данный момент, то это «Бавария», – сказал Румменигге.

«Если мы сыграем так же, как против «Байера», «Реалу» придется тяжело», – отметил голкипер «Баварии» Свен Ульрайх.

Напомним, «Бавария» и «Реал» встретятся в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Мюнхене 25 апреля. Ответная пройдет в Мадриде 1 мая.

Источник: AFP
Лига чемпионов Бавария Реал Ульрайх Свен Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (7)
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anri1703
1524059458
нынешний сезон показал что в лч нет явного фаворита хотя я за финал ливер Бавария и победу ливерки все таки давно они не побеждали да и реалу 3 года подряд жирно будет
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DeutschlandUberAlles
1524060362
Ты кэп Карл!
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84aivengo
1524060667
я за баварию... победу им !!!
Ответить
САНЁК17
1524063486
Реал то может проиграет дома,а вот Ливер? не знаю
Ответить
Михаил_Боярский
1524063576
Судья для начало надо остановить. А там и ювентус бы справился.
Ответить
zigbert
1524080914
Верно сказал Карл-Хайнц.
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W.Wayt
1524156695
Bayern, Vorwärts zum Sieg!
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