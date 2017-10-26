Вратарь «Баварии» Ульрайх поблагодарил тренера за анализ пенальти «Лейпцига»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх рад, что ему удалось отбить решающий удар в серии пенальти кубкового матча с «РБ Лейпцигом».

«Серии пенальти всегда получаются интересными. Жаль, что нам не удалось решить исход встречи в течение 120 минут.

Я рад, что смог помочь команде пройти в следующий раунд. Большой комплимент нашему тренеру вратарей, который хорошо проанализировал как соперник бьет пенальти.

К сожалению, я парировал только один, но он был решающий, потому что наша команда реализовала все удары», – рассказал после матча вратарь.

Матч 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее гости – 4:5.