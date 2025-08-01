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У вратаря «Баварии» умер 6-летний сын

Вчера, 15:15
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Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сообщил о смерти своего ребенка.

«С глубокой скорбью сообщаем, что несколько недель назад наш сын Лен скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

Принять решение рассказать об этом публично было для нас крайне непросто – однако для нашей семьи это важный шаг, чтобы внести ясность как в нашем окружении, так и в глазах общественности.

Вместе с нашей дочерью мы пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и футбольному клубу «Бавария» за сдержанность и огромную поддержку в последние месяцы – это очень много для нас значит.

Мы просим общественность и представителей СМИ проявить понимание и уважение к нашей частной жизни. Просим воздержаться от дальнейших запросов или обращений», – написал Ульрайх в соцсетях.

  • Мальчику было 6 лет.
  • Ульрайх в «Баварии» с 2015 года с небольшой паузой, когда он уходил в «Гамбург».

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Ульрайх Свен
Комментарии (3)
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BlackMurder34
1754051941
Терпения Свену
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IVANRUS777
1754055713
Ужасное испытание для родителей.Свену лучи добра и поддержки. Всем читающим желаю здоровья, берегите себя и своих близких.
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Oldtrafford83
1754113156
Не с чем не сравнимый ужас, Свену и его семье сил это пережить((
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