У вратаря «Баварии» умер 6-летний сын

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сообщил о смерти своего ребенка.

«С глубокой скорбью сообщаем, что несколько недель назад наш сын Лен скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

Принять решение рассказать об этом публично было для нас крайне непросто – однако для нашей семьи это важный шаг, чтобы внести ясность как в нашем окружении, так и в глазах общественности.

Вместе с нашей дочерью мы пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и футбольному клубу «Бавария» за сдержанность и огромную поддержку в последние месяцы – это очень много для нас значит.

Мы просим общественность и представителей СМИ проявить понимание и уважение к нашей частной жизни. Просим воздержаться от дальнейших запросов или обращений», – написал Ульрайх в соцсетях.