Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ульрайх вернулся к тренировкам

    Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх восстановился от травмы пальца руки и приступил к тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба через официальный аккаунт в твиттере.

    Команда Юппа Хайнкеса проводит тренировочный сбор в Катаре. Защитники Йозуа Киммих и Матс Хуммельс, а также нападающий Роберт Левандовски сегодня занимались по индивидуальной программе.

    После 17-ти туров Бундеслиги мюнхенский клуб лидирует в чемпионской гонке. «Бавария» возобновит выступление в чемпионате 12-го января матчем против «Байера».

    Соперником баварцев по 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Бешикташ».

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11