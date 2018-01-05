Ульрайх вернулся к тренировкам

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх восстановился от травмы пальца руки и приступил к тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба через официальный аккаунт в твиттере.

Команда Юппа Хайнкеса проводит тренировочный сбор в Катаре. Защитники Йозуа Киммих и Матс Хуммельс, а также нападающий Роберт Левандовски сегодня занимались по индивидуальной программе.

После 17-ти туров Бундеслиги мюнхенский клуб лидирует в чемпионской гонке. «Бавария» возобновит выступление в чемпионате 12-го января матчем против «Байера».

Соперником баварцев по 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Бешикташ».