Ульрайх доволен «сухарем» в матче против «Шальке-04»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх остался доволен тем, что смог отыграть на ноль в матче Бундеслиги с «Шальке-04» на выезде.

«Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три очка. Играть в гостях у «Шальке» всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу.

Футболисты «Шальке» хорошо играли, правильно передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог создать у наших ворот несколько моментов.

Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали хорошо, удачно разыгрывали наши комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы победили заслуженно», – заявил Ульрайх.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.