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    Ульрайх доволен «сухарем» в матче против «Шальке-04»

    Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх остался доволен тем, что смог отыграть на ноль в матче Бундеслиги с «Шальке-04» на выезде.

    «Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три очка. Играть в гостях у «Шальке» всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу.

    Футболисты «Шальке» хорошо играли, правильно передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог создать у наших ворот несколько моментов.

    Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали хорошо, удачно разыгрывали наши комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы победили заслуженно», – заявил Ульрайх.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2017 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 сентября 2017, 10:47

      Красавчик! Несколько раз прям как Нойер тащил)))

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