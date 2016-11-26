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Александр Васильев
Статистика
Александр Васильев - статистика
Завершил карьеру
23 января 1992 (34)
#17 | Нападающий
185 см | 75 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
1' - 70'
3'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
75' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
1' - 61'
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