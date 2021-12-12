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Хонатан Иглесиас
Статистика
Хонатан Иглесиас - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1988 (37), Монтевидео
#19 | Полузащитник
170 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 1
12.12.2021
Клермон
1' - 79'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 0
05.12.2021
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Клермон
2 : 2
01.12.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1 : 0
28.11.2021
Клермон
75' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Клермон
1 : 2
21.11.2021
Ницца
62' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
3 : 2
07.11.2021
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
0 : 1
31.10.2021
Марсель
1' - 88'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
2 : 1
23.10.2021
Клермон
62' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
1 : 0
16.10.2021
Лилль
84' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 1
03.10.2021
Клермон
89' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Клермон
1 : 3
26.09.2021
Монако
66' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
6 : 0
22.09.2021
Клермон
58' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Клермон
1 : 1
19.09.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
4 : 0
11.09.2021
Клермон
86' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2 : 2
29.08.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 3
22.08.2021
Клермон
1' - 60'
Франция. Лига 1, 2 тур
Клермон
2 : 0
15.08.2021
Труа
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
70' - 90'
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