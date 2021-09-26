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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Монако
Клермон - Монако: обзор матча 26 сентября 2021
Клермон
26.09.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 3
Завершен
Монако
6'
М. Байо
25'
В. Бен-Йеддер
48'
К. Фолланд
90+1'
С. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Монако
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Диоп
Пас отдал
М. Боадю
88'
Замена
Р. Агилар
️️️️
К. Фолланд
87'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
В. Бен-Йеддер
84'
Желтая карточка
С. Диоп
Замена
П. Амель
️️️️
Ж. Доссу
83'
70'
Желтая карточка
К. Фолланд
69'
Замена
М. Боадю
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
66'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
С. Абдул Самед
66'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
66'
Желтая карточка
Й. Гастьен
54'
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Энрике
46'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
45'
Желтая карточка
О. Чуамени
38'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
Желтая карточка
С. Абдул Самед
35'
29'
Желтая карточка
С. Павлович
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
ГОЛ! 1:0!
М. Байо
Пас отдал
В. Н'Симба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Десма
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
80
Зедадка
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
19
Рашани
15
Бертомье
18
Байо
4-1-1-2-2
1
Нюбель
19
Сидибе
3
Марипан
31
Павлович
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
99
Самед
19
Иглесиас
19
Иглесиас
99
Самед
20
Доссу
29
Амель
29
Амель
20
Доссу
10
Бен-Йеддер
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
2
Агилар
2
Агилар
31
Фолланд
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
10
Мартинш
10
Боадю
10
Боадю
10
Мартинш
Остались в запасе
Клермон
Монако
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Клермон - Монако
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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