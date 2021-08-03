Данило Арболеда - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Арболеда
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Арболеда
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2021
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|24.11.2021
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|03.11.2021
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:3
|Интер (Милан)
|19.10.2021
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|28.09.2021
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Шериф (Тирасполь)
|17'
|15.09.2021
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|25.08.2021
|1' -89'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|17.08.2021
|1' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|3:0
|Динамо (Загреб)
|10.08.2021
|1' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Црвена Звезда (Белград)
|45'
|03.08.2021
|1' -89'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|28.07.2021
|1' -88'
|Шериф (Тирасполь)
|3:1
|Алашкерт (Мартуни)
|20.07.2021
|1' -89'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:1
|Шериф (Тирасполь)
|13.07.2021
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Теута (Дуррес)
|07.07.2021
|1' -89'
|Теута (Дуррес)
|0:4
|Шериф (Тирасполь)