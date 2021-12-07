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Аргентина. Примера
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Банфилд
Данило Арболеда
Статистика
€ 800 тыс
Данило Арболеда - статистика
Банфилд
16 мая 1995 (31)
#2 | Защитник
190 см
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Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шериф
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Шахтер
1 : 1
07.12.2021
Шериф
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Шериф
0 : 3
24.11.2021
Реал
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Шериф
1 : 3
03.11.2021
Интер
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Интер
3 : 1
19.10.2021
Шериф
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Реал
1 : 2
28.09.2021
Шериф
1' - 90'
17'
Лига чемпионов, 1 тур
Шериф
2 : 0
15.09.2021
Шахтер
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
0 : 0
25.08.2021
Шериф
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Шериф
3 : 0
17.08.2021
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Шериф
1 : 0
10.08.2021
Црвена Звезда
1' - 90'
45'
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
03.08.2021
Шериф
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шериф
3 : 1
28.07.2021
Алашкерт
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Алашкерт
0 : 1
20.07.2021
Шериф
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Теута
0 : 4
07.07.2021
Шериф
1' - 90'
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