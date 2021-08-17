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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Динамо Загреб
Шериф - Динамо Загреб: обзор матча 17 августа 2021
Шериф
17.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Динамо Загреб
45'
А. Траоре
54'
Д. Коловос
80'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шериф - Динамо Загреб
Замена
С. Радельич
️️️️
Л. Энрике
90'
+2
Замена
Ч. Петро
️️️️
Э. Аддо
87'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Коловос
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Траоре
Пас отдал
Л. Энрике
80'
80'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Оршич
76'
Желтая карточка
Л. Менало
65'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Майер
64'
Замена
Л. Менало
️️️️
Й. Мишич
ГОЛ! 2:0!
Д. Коловос
Пас отдал
М. Янсане
54'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
К. Жульен
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Кристиано
45'
21'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
Д. Перич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
90
Кристиано
ЦФ
27
Кестон Жульен
ЦФ
3
Эдмунд Аддо
ЦФ
90
Луваннор Энрике
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Шериф
1
Душан Маркович
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
23
Динко Хоркаш
ЦФ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
20
Мартин Батурина
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
2-2-5
33
Атанасиадис
2
Арболеда
55
Дуланто
31
Тилль
22
Коловос
3
Аддо
14
Траоре
95
Янсане
90
Энрике
27
Жульен
3-2-2-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
55
Перич
18
Якич
4
Франьич
14
Майер
27
Мишич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
27
Жульен
22
Костанца
22
Костанца
27
Жульен
90
Энрике
6
Радельич
6
Радельич
90
Энрике
3
Аддо
3
Петро
3
Петро
3
Аддо
22
Коловос
77
Бизяк
77
Бизяк
22
Коловос
14
Майер
14
Гояк
14
Гояк
14
Майер
55
Перич
29
Мубандже
29
Мубандже
55
Перич
27
Мишич
17
Менало
17
Менало
27
Мишич
99
Оршич
9
Чоп
9
Чоп
99
Оршич
Остались в запасе
Шериф
Динамо Загреб
1
Душан Маркович
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марко Булат
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
23
Динко Хоркаш
ЦФ
20
Мартин Батурина
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марко Булат
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
23
Динко Хоркаш
ЦФ
20
Мартин Батурина
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Шериф - Динамо Загреб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
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