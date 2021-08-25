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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Шериф
Динамо Загреб - Шериф: обзор матча 25 августа 2021
Динамо Загреб
25.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Шериф
Желтая карточка
Л. Иванушец
89'
88'
Замена
С. Радельич
️️️️
Л. Энрике
85'
Желтая карточка
Л. Энрике
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
84'
Замена
А. Гояк
️️️️
Й. Мишич
84'
74'
Замена
Ч. Петро
️️️️
Д. Коловос
Замена
Д. Юрич
️️️️
Д. Чоп
69'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
С. Мохаррами
62'
58'
Замена
М. Янсане
️️️️
Ф. Кастаньеда
12'
Желтая карточка
Ф. Костанца
10'
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дени Юрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Шериф
1
Душан Маркович
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Ливакович
18
Мохаррами
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
4
Франьич
14
Майер
27
Мишич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Чоп
9
Петкович
3-2-2-1-2
33
Атанасиадис
2
Арболеда
55
Дуланто
90
Кристиано
3
Аддо
22
Костанца
31
Тилль
22
Коловос
90
Энрике
14
Траоре
32
Кастаньеда
27
Мишич
14
Гояк
14
Гояк
27
Мишич
18
Мохаррами
10
Кастрати
10
Кастрати
18
Мохаррами
9
Чоп
9
Юрич
9
Юрич
9
Чоп
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
90
Энрике
6
Радельич
6
Радельич
90
Энрике
22
Коловос
3
Петро
3
Петро
22
Коловос
32
Кастаньеда
95
Янсане
95
Янсане
32
Кастаньеда
Остались в запасе
Динамо Загреб
Шериф
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
1
Душан Маркович
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо Загреб - Шериф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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