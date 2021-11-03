Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Интер
Шериф - Интер: обзор матча 03 ноября 2021
Шериф
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 3
Завершен
Интер
90+2'
А. Траоре
54'
М. Брозович
66'
М. Шкриньяр
82'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Интер
ГОЛ! 1:3!
А. Траоре
Пас отдал
С. Тилль
90'
+2
85'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Замена
К. Жульен
️️️️
Ж. Яхшибоев
81'
81'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
81'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Бруно
️️️️
Д. Коловос
73'
67'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Шкриньяр
64'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Димарко
Желтая карточка
Ф. Костанца
63'
Замена
С. Радельич
️️️️
Э. Аддо
62'
Желтая карточка
Д. Коловос
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
Кристиано
51'
46'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
43'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Э. Аддо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Атанасиадис
90
Кристиано
55
Дуланто
2
Арболеда
3
Аддо
22
Костанца
31
Тилль
22
Коловос
10
Яхшибоев
14
Траоре
32
Кастаньеда
3-3-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
23
Барелла
23
Видаль
10
Джеко
10
Мартинес
10
Яхшибоев
27
Жульен
27
Жульен
10
Яхшибоев
3
Аддо
6
Радельич
6
Радельич
3
Аддо
22
Коловос
7
Бруно
7
Бруно
22
Коловос
32
Димарко
5
Перишич
5
Перишич
32
Димарко
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
Остались в запасе
Шериф
Интер
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шериф - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Шериф
Интер
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+