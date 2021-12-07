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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Шериф
Шахтер - Шериф: обзор матча 07 декабря 2021
Шахтер
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шериф
42'
Фернандо
90+3'
Б. Николов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Шериф
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Б. Николов
Замена
А. Шевченко
️️️️
А. Пятов
86'
83'
Желтая карточка
Г. Дуланто
Желтая карточка
М. Мудрик
78'
Замена
Исмаили
️️️️
В. Корниенко
67'
Замена
Майкон
️️️️
А. Бондаренко
67'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
46'
Замена
Тете
️️️️
Г. Судаков
46'
46'
Замена
Б. Николов
️️️️
Д. Коловос
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
С. Кривцов
42'
18'
Желтая карточка
Э. Аддо
Желтая карточка
Фернандо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
31
Себастьен Тилль
ЦП
7
Бруно
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
9
Корниенко
27
Кривцов
5
Бондарь
17
Додо
8
Антонио
10
Соломон
8
Судаков
10
Марлос
11
Фернандо
19
Бондаренко
3-2-2-3
33
Атанасиадис
2
Арболеда
55
Дуланто
90
Кристиано
3
Аддо
22
Костанца
22
Коловос
31
Тилль
14
Траоре
95
Янсане
7
Бруно
30
Пятов
16
Шевченко
16
Шевченко
30
Пятов
9
Корниенко
31
Исмаили
31
Исмаили
9
Корниенко
19
Бондаренко
8
Майкон
8
Майкон
19
Бондаренко
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
8
Судаков
11
Тете
11
Тете
8
Судаков
22
Коловос
8
Николов
8
Николов
22
Коловос
Остались в запасе
Шахтер
Шериф
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Шериф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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