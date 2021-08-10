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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Црвена Звезда
Шериф - Црвена Звезда: обзор матча 10 августа 2021
Шериф
10.08.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
45+2'
Д. Арболеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шериф - Црвена Звезда
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Траоре
85'
78'
Желтая карточка
Ж. Гаврич
77'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
С. Саного Жуниор
Замена
М. Янсане
️️️️
Д. Коловос
67'
64'
Желтая карточка
М. Родич
64'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
А. Катай
60'
Замена
В. Николич
️️️️
С. Срнич
46'
Замена
Э. Набуан
️️️️
Ф. Фалько
46'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Л. Диони
45'
+4
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 1:0!
Д. Арболеда
Пас отдал
Ф. Кастаньеда
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Кастаньеда
30'
Желтая карточка
К. Жульен
30'
Желтая карточка
Кристиано
28'
Желтая карточка
Д. Коловос
27'
18'
Желтая карточка
С. Срнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
31
Себастьен Тилль
ЦП
90
Луваннор Энрике
ЦФ
27
Кестон Жульен
ЦФ
2
Данило Арболеда
ЦФ
90
Кристиано
ЦФ
3
Эдмунд Аддо
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
1-2-5
33
Атанасиадис
55
Дуланто
22
Коловос
31
Тилль
90
Кристиано
32
Кастаньеда
14
Траоре
3
Аддо
2
Арболеда
4-1-3-2
82
Борян
22
Гайич
15
Драгович
5
Дегенек
23
Родич
35
Жуниор
25
Фалько
4
Иванич
10
Катай
55
Срнич
99
Диони
22
Коловос
95
Янсане
95
Янсане
22
Коловос
14
Траоре
77
Бизяк
77
Бизяк
14
Траоре
10
Катай
7
Крстичич
7
Крстичич
10
Катай
55
Срнич
22
Николич
22
Николич
55
Срнич
99
Диони
90
Крстович
90
Крстович
99
Диони
35
Жуниор
80
Гаврич
80
Гаврич
35
Жуниор
25
Фалько
31
Набуан
31
Набуан
25
Фалько
Остались в запасе
Шериф
Црвена Звезда
1
Думитру Челядник
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Шериф - Црвена Звезда
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
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