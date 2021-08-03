Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Шериф
Црвена Звезда - Шериф: обзор матча 03 августа 2021
Црвена Звезда
03.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шериф
45+1'
Л. Диони
33'
Ф. Кастаньеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Црвена Звезда - Шериф
Желтая карточка
М. Иванич
90'
+5
90'
Желтая карточка
Л. Бизяк
Желтая карточка
Н. Крстичич
86'
84'
Желтая карточка
Г. Дуланто
Замена
Э. Набуан
️️️️
Ф. Фалько
76'
75'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Ф. Кастаньеда
75'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
К. Жульен
72'
Желтая карточка
К. Жульен
Замена
Н. Крстичич
️️️️
С. Саного Жуниор
68'
65'
Желтая карточка
Ф. Кастаньеда
Вторая желтая
К. Гуелор Канга
58'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Л. Диони
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диони
Пас отдал
С. Саного Жуниор
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кастаньеда
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
32'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
3
Эдмунд Аддо
ЦФ
90
Кристиано
ЦФ
2
Данило Арболеда
ЦФ
27
Кестон Жульен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
4-2-3-1
82
Борян
23
Родич
12
Панков
77
Гобельич
15
Драгович
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
25
Фалько
99
Диони
1-2-5
33
Атанасиадис
55
Дуланто
31
Тилль
22
Коловос
95
Янсане
27
Жульен
2
Арболеда
90
Кристиано
3
Аддо
35
Жуниор
7
Крстичич
7
Крстичич
35
Жуниор
99
Диони
90
Крстович
90
Крстович
99
Диони
25
Фалько
31
Набуан
31
Набуан
25
Фалько
27
Жульен
22
Костанца
22
Костанца
27
Жульен
32
Кастаньеда
77
Бизяк
77
Бизяк
32
Кастаньеда
Остались в запасе
Црвена Звезда
Шериф
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Думитру Челядник
ВР
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Црвена Звезда - Шериф
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Шериф
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+