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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Реал
Шериф - Реал: обзор матча 24 ноября 2021
Шериф
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 3
Завершен
Реал
30'
Д. Алаба
45+1'
Т. Кроос
56'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Реал
84'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
84'
Замена
А. Бланко
️️️️
Каземиро
Замена
М. Кожокару
️️️️
А. Траоре
81'
65'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
65'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
61'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
Замена
К. Жульен
️️️️
Бруно
60'
Замена
М. Янсане
️️️️
Ф. Кастаньеда
59'
Замена
Б. Николов
️️️️
Д. Коловос
59'
56'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Менди
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Т. Кроос
Пас отдал
Родриго
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
Желтая карточка
Ф. Костанца
29'
4'
Желтая карточка
Ф. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
7
Бруно
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-2-3
33
Атанасиадис
90
Кристиано
55
Дуланто
2
Арболеда
3
Аддо
22
Костанца
31
Тилль
22
Коловос
14
Траоре
32
Кастаньеда
7
Бруно
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
7
Бруно
27
Жульен
27
Жульен
7
Бруно
14
Траоре
13
Кожокару
13
Кожокару
14
Траоре
22
Коловос
8
Николов
8
Николов
22
Коловос
32
Кастаньеда
95
Янсане
95
Янсане
32
Кастаньеда
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
5
Каземиро
8
Бланко
8
Бланко
5
Каземиро
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
Остались в запасе
Шериф
Реал
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шериф - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
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