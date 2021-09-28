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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шериф
Реал - Шериф: обзор матча 28 сентября 2021
Реал
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шериф
65'
К. Бензема (П)
25'
Ж. Яхшибоев
90'
С. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шериф
90'
+2
Замена
Б. Николов
️️️️
Д. Коловос
90'
Желтая карточка
С. Тилль
90'
ГОЛ! 1:2!
С. Тилль
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
Л. Йович
81'
78'
Замена
К. Жульен
️️️️
Ф. Кастаньеда
Замена
Л. Модрич
️️️️
Каземиро
66'
Замена
Родриго
️️️️
Начо
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
Э. Азар
66'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Гутьеррес
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бензема
65'
57'
Замена
Бруно
️️️️
Ж. Яхшибоев
46'
Желтая карточка
Г. Дуланто
45'
Желтая карточка
Э. Аддо
Желтая карточка
Каземиро
39'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Яхшибоев
Пас отдал
Кристиано
17'
Желтая карточка
Д. Арболеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Гутьеррес
3
Милитао
5
Алаба
6
Начо
5
Каземиро
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
3-2-2-1-2
33
Атанасиадис
2
Арболеда
55
Дуланто
90
Кристиано
3
Аддо
22
Костанца
31
Тилль
22
Коловос
10
Яхшибоев
14
Траоре
32
Кастаньеда
5
Каземиро
20
Модрич
20
Модрич
5
Каземиро
3
Гутьеррес
8
Кроос
8
Кроос
3
Гутьеррес
6
Начо
11
Родриго
11
Родриго
6
Начо
10
Азар
9
Йович
9
Йович
10
Азар
32
Кастаньеда
27
Жульен
27
Жульен
32
Кастаньеда
22
Коловос
8
Николов
8
Николов
22
Коловос
10
Яхшибоев
7
Бруно
7
Бруно
10
Яхшибоев
Остались в запасе
Реал
Шериф
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Реал - Шериф
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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