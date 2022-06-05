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Пато
Новости
Пато - новости
Завершил карьеру
2 сентября 1989 (37)
#12 | Нападающий
180 см | 77 кг
Бразилия
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Трансферы
Публикации
«Он прилетал на тренировки на вертолете. Выходил из него как Джеймс Бонд». Пато – об Анчелотти
2022.06.05 01:40
4
Пато надеется сыграть на ЧМ-2022. Его не вызывали в сборную Бразилии с 2013 года
2022.05.31 20:54
1
Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато
2022.04.24 12:26
4
Фото
Экс-форвард «Милана» Пато подписал контракт с «Орландо»
2021.02.13 20:38
Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато
2020.05.12 12:21
1
Пато: «Я намерен выиграть Кубок Либертадорес и вернуться в Европу»
2020.04.06 23:47
1
«Сан-Паулу» объявил о переходе Пато
2019.03.28 11:37
3
Пато покинул «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и может вернуться в Серию А
2019.03.16 17:36
3
«Милан» может вернуть Пато, если не подпишет контракт с Ибрагимовичем
2018.11.11 08:34
3
Пато мечтает сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии
2018.01.17 08:17
1
Пато хотел бы вернуться в «Милан»
2018.01.09 00:06
2
Пато: «Я скучаю по Италии. Кто знает, что случится в будущем»
2017.09.29 22:34
4
Видео
Пато не забил пенальти в матче китайской Суперлиги
2017.03.11 23:35
1
Фото
Пато: «Счастлив стать частью семьи «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
2017.01.31 07:14
5
Фото
Витсель встретился с новичком «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Пато
2017.01.30 21:30
2
Фото
Пато близок к переходу в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 18 миллионов
2017.01.29 18:25
3
Пато продолжит выступать за «Вильярреал», переход в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался
2017.01.28 22:10
1
Пато будет зарабатывать в Китае 6,5 миллиона в год
2017.01.27 19:34
«Вильярреал» хочет продать Пато в Китай и купить на его место экс-форварда «Локомотива»
2017.01.27 18:52
2
Пато: «Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть»
2017.01.25 15:13
3
Примера. Гол Пато помог «Вильярреалу» уверенно обыграть «Спортинг»
2016.12.17 16:49
Пато мог оказаться в «Сатурне» до перехода в «Милан»
2016.11.14 08:54
6
«Вильярреал» подтвердил переход Пато
2016.07.27 18:16
6
Пато перешел в «Вильярреал»
2016.07.26 21:07
2
«Вильярреал» близок к приобретению Пато за 3 миллиона
2016.07.26 01:12
1
Пато станет игроком «Вильярреала» на этой неделе
2016.07.25 12:56
3
«Вильярреал» ведет переговоры с Пато
2016.07.23 17:11
«Лацио» отказался от приобретения Пато
2016.07.08 18:47
1
Педро решил сменить номер в «Челси»
2016.07.01 12:18
1
Пато, Фалькао и Амелия ушли из «Челси»
2016.07.01 11:10
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