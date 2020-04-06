Пато: «Я намерен выиграть Кубок Либертадорес и вернуться в Европу»

Да хорош уже, отыграл ты уже свое в Европе
Нападающий «Сан-Паулу» Пато рассказал о своих планах на будущее.
«Я хотел бы вернуться в Европу. Я намерен выиграть Кубок Либертадорес, а потом отправиться туда. Было бы неплохо в «Милан», – сказал бразилец.
- Пато перешел в «Сан-Паулу» в марте прошлого года, в его активе шесть голов в 22 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
- Форвард защищал цвета «Милана» с 2008 по 2013 год.
- Он также известен по выступлениям за «Челси» и «Вильярреал».