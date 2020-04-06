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    Пато: «Я намерен выиграть Кубок Либертадорес и вернуться в Европу»

    Нападающий «Сан-Паулу» Пато рассказал о своих планах на будущее.

    «Я хотел бы вернуться в Европу. Я намерен выиграть Кубок Либертадорес, а потом отправиться туда. Было бы неплохо в «Милан», – сказал бразилец.

    • Пато перешел в «Сан-Паулу» в марте прошлого года, в его активе шесть голов в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
    • Форвард защищал цвета «Милана» с 2008 по 2013 год.
    • Он также известен по выступлениям за «Челси» и «Вильярреал».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.04.2020 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 апреля 2020, 00:25

      Да хорош уже, отыграл ты уже свое в Европе

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