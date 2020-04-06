Пато: «Я намерен выиграть Кубок Либертадорес и вернуться в Европу»

Нападающий «Сан-Паулу» Пато рассказал о своих планах на будущее.

«Я хотел бы вернуться в Европу. Я намерен выиграть Кубок Либертадорес, а потом отправиться туда. Было бы неплохо в «Милан», – сказал бразилец.