Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vladimir Pyatigorets - статистика

Завершил карьеру
#30 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минск
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 1
12.11.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 0
05.11.2023
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 1
29.10.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 2
25.10.2023
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 0
21.10.2023
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Минск
1 : 1
29.09.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
2 : 0
22.09.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Минск
0 : 0
17.09.2023
Шахтер
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
3 : 0
02.09.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
04.08.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 0
01.07.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Белшина
1 : 2
25.06.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Минск
2 : 1
10.06.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 0
02.06.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
27.05.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 2
06.05.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 1
23.04.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 2
08.04.2023
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
1 : 1
02.04.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
17.03.2023
Славия-Мозырь
Был в запасе
Главные новости
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
7
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+