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Антонио Миранте - статистика

Завершил карьеру
8 июля 1983 (43), Кастелламмаре-ди-Стабия
#83 | Вратарь
193 см | 79 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 3
25.05.2024
Салернитана
1' - 88'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
3 : 1
18.05.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1 : 0
10.03.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
01.03.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 1
25.02.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
4 : 2
18.02.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
11.02.2024
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 3
07.01.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
1 : 0
30.12.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
2 : 2
22.12.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
3 : 0
17.12.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
09.12.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 1
02.12.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
25.11.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лечче
2 : 2
11.11.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 1
04.11.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
29.10.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
22.10.2023
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 1
07.10.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 0
30.09.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 3
27.09.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
23.09.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 1
16.09.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
1 : 2
01.09.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4 : 1
26.08.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Был в запасе
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