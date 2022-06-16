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    Diego Loureiro - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Diego Loureiro
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 2 0 0 1 0
    Атлетико Гойяненсе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    11.09.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.09.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.08.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    22.05.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    69'
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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