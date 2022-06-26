Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Флуминенсе
Ботафого - Флуминенсе: обзор матча 26 июня 2022
Ботафого
26.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
82'
Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Флуминенсе
Желтая карточка
Р. Саравия
90'
+6
90'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
Желтая карточка
Х. Карли
89'
Замена
D.
️️️️
Кану
87'
85'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Д. Ариас
82'
ГОЛ! 0:1!
Маноэл
80'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Гансо
Замена
L. Oyama
️️️️
R.
74'
Желтая карточка
C.
70'
70'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
Замена
️️️️
М. Наскименто
62'
47'
Желтая карточка
Нонато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
14
Chay
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
16
Уго
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
5
Breno
ЦФ
39
Daniel
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
9
Fred
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3-1-5
25
Фернандес
4
Кану
3
Карли
20
Саравия
14
16
Уго
31
Куэста
23
3
Че Че
70
Лопес
2-1-2-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
11
Энрике
14
Кано
10
Гансо
38
Паулиста
2
Хавьер
23
5
5
23
4
Кану
39
39
4
Кану
30
Наскименто
30
Наскименто
11
Ариас
30
Мело
30
Мело
11
Ариас
10
Гансо
11
Мартинс
11
Мартинс
10
Гансо
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
Остались в запасе
Ботафого
Флуминенсе
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
5
Breno
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
9
Fred
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
5
Breno
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
9
Fred
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Ботафого - Флуминенсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+