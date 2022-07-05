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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Ботафого
Брагантино - Ботафого: обзор матча 05 июля 2022
Брагантино
05.07.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
64'
В. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Ботафого
Красная карточка
Рамирес
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Борхес
️️️️
В. Лопес
Желтая карточка
G. Novaes
87'
Замена
G. Novaes
️️️️
Йоран
85'
83'
Замена
D.
️️️️
М. Наскименто
78'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Мигел
️️️️
R.
76'
70'
Желтая карточка
Р. Саравия
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Соррисо
68'
Замена
Хелиньо
️️️️
Артур
68'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Лопес
47'
Желтая карточка
В. Лопес
45'
+2
Желтая карточка
М. Наскименто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
30
Кайке
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
16
Уго
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
30
Лукао
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
13
Renan
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
39
Daniel
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
4-2-1-4
36
Кандидо
4
Натан
3
Ортис
13
Адерлан
19
Йоран
30
Эвангелиста
37
Артур
1
Клейтон
7
Соррисо
9
Алеррандро
31
3-2-5
25
Фернандес
20
Саравия
14
Сампайо
4
Кану
33
Фернандес
30
Кайке
31
Куэста
30
Наскименто
70
Лопес
12
де Паула
16
Уго
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
37
Артур
11
Хелиньо
11
Хелиньо
37
Артур
7
Соррисо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Соррисо
31
99
Мигел
99
Мигел
31
19
Йоран
39
39
19
Йоран
70
Лопес
20
Борхес
20
Борхес
70
Лопес
30
Наскименто
39
39
30
Наскименто
Остались в запасе
Брагантино
Ботафого
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Брагантино - Ботафого
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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