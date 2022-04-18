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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Ботафого
Сеара - Ботафого: обзор матча 18 апреля 2022
Сеара
18.04.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Ботафого
43'
Лима
17'
В. Са
60'
Эрисон
80'
Эрисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Ботафого
90'
+7
Желтая карточка
Р. Саравия
Красная карточка
Лима
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Кайке
86'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Эрисон
Замена
K.
️️️️
Б. Пачеко
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Эрисон
77'
Замена
B.
️️️️
L. Oyama
76'
Замена
Кайке
️️️️
П. де Паула
Желтая карточка
Б. Пачеко
75'
69'
Желтая карточка
D. Loureiro
Замена
Эрик
️️️️
Р. Линдосо
69'
Замена
Клебер
️️️️
З. Роберто
69'
60'
ГОЛ! 1:2!
Эрисон
Пас отдал
Д. Борхес
59'
Замена
В. Лопес
️️️️
D. Gonçalves
58'
Замена
R.
️️️️
C.
46'
Желтая карточка
C.
ГОЛ! 1:1!
Лима
43'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричардсон
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Са
Пас отдал
Эрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
45
Лима
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Ботафого
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
14
Chay
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
12
Лукас Пиазон
АП
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
1-5
24
Мессиас
25
Ричард
99
Зе Роберто
26
Ричардсон
45
Лима
23
Линдосо
3-2-1-5
14
Сампайо
4
Кану
20
Борхес
5
14
27
Са
29
13
12
де Паула
99
Эрисон
20
Саравия
99
Зе Роберто
9
Клебер
9
Клебер
99
Зе Роберто
91
Пачеко
70
70
91
Пачеко
23
Линдосо
33
Эрик
33
Эрик
23
Линдосо
26
Ричардсон
12
12
26
Ричардсон
99
Эрисон
12
Пиазон
12
Пиазон
99
Эрисон
14
23
23
14
5
88
88
5
12
де Паула
30
Кайке
30
Кайке
12
де Паула
13
70
Лопес
70
Лопес
13
Остались в запасе
Сеара
Ботафого
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
22
Douglas Borges
ВР
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сеара - Ботафого
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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