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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коринтианс
Ботафого - Коринтианс: обзор матча 10 апреля 2022
Ботафого
10.04.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 3
Завершен
Коринтианс
66'
D. Gonçalves (П)
26'
Г. Мантуан
44'
Л. Питон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Коринтианс
Замена
Д. Борхес
️️️️
Р. Саравия
77'
Замена
R.
️️️️
L. Oyama
76'
72'
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Мантуан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
D. Gonçalves
66'
64'
Желтая карточка
Р. Густаво
63'
Желтая карточка
Рони
61'
Замена
Жулиано
️️️️
Майкон
52'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
46'
Замена
Уго
️️️️
J.
46'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Л. Пиазон
46'
46'
Замена
Адсон
️️️️
Виллиан
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Педро
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. Питон
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Кану
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
Р. Гедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
29
João Victor
ЦП
14
Chay
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
0
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
16
Уго
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
2-3-1-4
25
Фернандес
4
Кану
14
Сампайо
29
14
5
12
Пиазон
12
де Паула
0
99
Эрисон
20
Саравия
3-2-2-2
1
Кассио
31
Мантуан
34
Густаво
4
Виктор
18
Педро
6
Питон
37
Ду Кейрос
8
Майкон
10
Виллиан
10
Гедес
20
Саравия
20
Борхес
20
Борхес
20
Саравия
0
16
Уго
16
Уго
0
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
12
Пиазон
13
13
12
Пиазон
5
23
23
5
8
Майкон
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Майкон
31
Мантуан
19
Силва
19
Силва
31
Мантуан
10
Виллиан
28
Адсон
28
Адсон
10
Виллиан
Остались в запасе
Ботафого
Коринтианс
22
Douglas Borges
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
29
Diego Loureiro
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
4
Жил
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Ботафого - Коринтианс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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