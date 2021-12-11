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    Branko Vrgoc - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Branko Vrgoc
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Атромитос (Перистери)
    19.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    16.02.2022 77' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.02.2022 86' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:1 ПАС (Яннина)
    02.02.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    30.01.2022 1' -63' Панетоликос (Агринио) 0:2 Арис (Салоники)
    16.01.2022 1' -90' АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    12.01.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    11.12.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    04.12.2021 1' -90' Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    24.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 5:1 Панетоликос (Агринио)
    17.10.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    26.09.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    22.09.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ПАОК (Салоники)
    19.09.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    11.09.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
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