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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ОФИ
Панетоликос - ОФИ: обзор матча 17 октября 2021
Панетоликос
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
ОФИ
7'
Н. Карелис
17'
А. Малис (АГ)
61'
Х. Анхель Нейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ОФИ
88'
Желтая карточка
К. Балояннис
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Ф. Антуньес
79'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
B. Lluy
79'
74'
Замена
В. Селимович
️️️️
Т. Пасалидис
70'
Замена
К. Яннулис
️️️️
М. ван Дуйнен
69'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
69'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Л. Лабру
Замена
R. Gestede
️️️️
Д. Морси
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Анхель Нейра
Желтая карточка
Н. Карелис
60'
57'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Д. Тораль
23'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Малис
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
Пас отдал
B. Lluy
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
1
Девис Эпасси
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
2-4-4
1
8
47
Малис
6
Антуньес
24
Цингарас
10
Дуарте
6
80
Карелис
22
25
Морси
9
Вергос
2-5-4
4
Маринакис
58
Пасалидис
38
Балояннис
10
Нейра
8
Гальегос
21
Тораль
29
Мельядо
2
Вурос
29
ван Дуйнен
7
Лабру
1
Эпасси
6
Антуньес
2
Апостолакис
2
Апостолакис
6
Антуньес
8
13
Корнелиус
13
Корнелиус
8
25
Морси
14
14
25
Морси
29
ван Дуйнен
18
Яннулис
18
Яннулис
29
ван Дуйнен
58
Пасалидис
4
Селимович
4
Селимович
58
Пасалидис
21
Тораль
9
Кастаньос
9
Кастаньос
21
Тораль
7
Лабру
17
Дурмишай
17
Дурмишай
7
Лабру
Остались в запасе
Панетоликос
ОФИ
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панетоликос - ОФИ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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