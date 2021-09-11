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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 11 сентября 2021
Панетоликос
11.09.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Астерас
74'
Замена
А. Бенито
️️️️
Сито
Замена
Н. Вергос
️️️️
Д. Морси
74'
Желтая карточка
Д. Морси
69'
67'
Желтая карточка
П. Атьенца
55'
Желтая карточка
Х. Барралес
54'
Замена
️️️️
А. Риера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панетоликос
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Астерас
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
2-3-5
1
Родригес
47
Малис
8
6
24
Цингарас
20
Диас
80
Карелис
13
Корнелиус
3
Хухумис
10
Мендоса
25
Морси
2-5
1
Пападопулос
8
Мунафо
6
18
Атьенца
40
Сито
20
Регис
9
Барралес
19
Кастаньо
25
Морси
9
Вергос
9
Вергос
25
Морси
40
Сито
22
Бенито
22
Бенито
40
Сито
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
14
Rudy Gestede
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
14
Rudy Gestede
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панетоликос - Астерас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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