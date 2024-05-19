Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kevin Kraus - статистика

Завершил карьеру
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
17
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кайзерслаутерн
5 : 0
19.05.2024
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
3 : 1
11.05.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
04.05.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Хольштайн
1 : 3
27.04.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
20.04.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
12.04.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Гамбург
2 : 1
06.04.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Кайзерслаутерн
1 : 3
30.03.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
1 : 1
16.03.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
10.03.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Ганза
0 : 3
02.03.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Кайзерслаутерн
0 : 4
24.02.2024
Карлсруэ
1' - 90'
29'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
1 : 1
18.02.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
10.02.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 0
20.01.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.12.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
09.12.2023
Герта
63' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Магдебург
4 : 1
02.12.2023
Кайзерслаутерн
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
26.11.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
04.11.2023
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
3 : 3
28.10.2023
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
4 : 3
21.10.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.10.2023
Ганновер-96
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Оснабрюк
2 : 2
01.10.2023
Кайзерслаутерн
1' - 46'
15'
15'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
1' - 90'
17'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Карлсруэ
1 : 1
16.09.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
02.09.2023
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 2
25.08.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
1' - 90'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
05.08.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
29.07.2023
Санкт-Паули
Был в запасе
Главные новости
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
2
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
1
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+