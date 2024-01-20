Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн: обзор матча 20 января 2024
Санкт-Паули
20.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
34'
Э. Саад
64'
М. Хартель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
90'
+1
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Э. Саад
90'
Замена
M.
️️️️
Й. Эггештайн
84'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
О. Афолаян
84'
81'
Замена
К. Редондо
️️️️
Т. Пухач
81'
Замена
A. Opoku
️️️️
М. Риттер
Желтая карточка
Э. Смит
73'
73'
Желтая карточка
М. Риттер
ГОЛ! 2:0!
М. Хартель
64'
63'
Замена
B. Simakala
️️️️
Т. Рашль
63'
Замена
Р. Ахе
️️️️
D. Hanslik
55'
Желтая карточка
Б. Томяк
Желтая карточка
Х. Валь
50'
Желтая карточка
Ф. Треу
43'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саад
Пас отдал
М. Хартель
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Марлон Риттер
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
Кайзерслаутерн
34
Франк Ронстадт
ПЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
2-1-2-2-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
6
Кемлейн
8
Смит
5
Метс
11
Саад
10
Хартель
21
Афолаян
6
Валь
19
Эггештайн
3-2-1-1-3
1
Краль
3
Томяк
33
Эльведи
8
Циммер
6
Туре
27
Пухач
26
Калоц
21
Рашль
19
29
Тачи
7
Риттер
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
11
Саад
11
Бухалфа
11
Бухалфа
11
Саад
21
Афолаян
14
Аменидо
14
Аменидо
21
Афолаян
19
Эггештайн
25
25
19
Эггештайн
27
Пухач
11
Редондо
11
Редондо
27
Пухач
19
9
Ахе
9
Ахе
19
7
Риттер
17
17
7
Риттер
21
Рашль
7
7
21
Рашль
Остались в запасе
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
34
Франк Ронстадт
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
30
Avdo Spahic
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
34
Франк Ронстадт
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
30
Avdo Spahic
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
3
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
4
0
Количество передач
522
380
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+