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    Josh Emmanuel - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Josh Emmanuel
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2021 37' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.11.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.10.2021 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    23.10.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    20.10.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.10.2021 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.10.2021 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.09.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    25.09.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.09.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.09.2021 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.09.2021 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    28.08.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    21.08.2021 46' -89' Фулхэм (Лондон) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.08.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    14.08.2021 75' -89' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.08.2021 1' -89' Престон (Престон) 1:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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