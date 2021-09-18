|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2021
|37' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.11.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.10.2021
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|20.10.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.10.2021
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.09.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.09.2021
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|21.08.2021
|46' -89'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|14.08.2021
|75' -89'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.08.2021
|1' -89'
|Престон (Престон)
|1:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)