Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 25 сентября 2021
Сток Сити
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
35'
М. Вранчич
58'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
Желтая карточка
С. Клукас
87'
Замена
Д. Батт
️️️️
Г. Суттар
78'
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Тимон
71'
70'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
M. Wilks
Замена
С. Сарридж
️️️️
М. Вранчич
66'
61'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Р. Смолвуд
61'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Т. Смит
ГОЛ! 2:0!
Н. Пауэлл
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
Р. Сойерс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
5
Элфи Джонс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
3-2-4-1
17
Дэвис
21
Духани
16
Уилмот
15
Суттар
14
Тимон
17
Честер
14
Сойерс
6
Клукас
25
Пауэлл
8
Вранчич
18
Браун
1-2-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
8
Смит
12
23
Льюис-Поттер
29
Смит
2
Койл
24
Гривз
21
Смолвуд
5
Доэрти
15
Суттар
23
Батт
23
Батт
15
Суттар
14
Тимон
45
Даути
45
Даути
14
Тимон
8
Вранчич
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Вранчич
29
Смит
20
Монкур
20
Монкур
29
Смит
21
Смолвуд
7
Кэннон
7
Кэннон
21
Смолвуд
12
47
Лонгман
47
Лонгман
12
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+