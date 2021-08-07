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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Халл Сити
Престон - Халл Сити: обзор матча 07 августа 2021
Престон
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 4
Завершен
Халл Сити
8'
Э. Риис
35'
К. Льюис-Поттер
62'
Р. Смолвуд
85'
Д. Магеннис
90+2'
Э. Кэннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Халл Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Э. Кэннон
Пас отдал
Т. Ивс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Ивс
90'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Д. Монкур
90'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. Магеннис
80'
Замена
М. Смит
️️️️
M. Wilks
75'
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Уайтмэн
69'
Желтая карточка
Р. Ледсон
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Смолвуд
Пас отдал
Д. Монкур
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Г. Каннингэм
46'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Э. Риис
46'
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
45'
+4
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Р. Смолвуд
Замена
Д. Иверсен
️️️️
Д. Радд
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Риис
Пас отдал
Т. Баркуйзен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
3-3-4
1
Радд
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
29
Баркуйзен
4
Ледсон
8
Брауне
8
Каннингэм
17
Риис
17
Эванс
8
Уайтмэн
2-1-5
13
Ингрэм
20
Монкур
12
23
Льюис-Поттер
34
9
Магеннис
21
Смолвуд
24
Гривз
5
Джонс
17
Риис
44
Поттс
44
Поттс
17
Риис
8
Уайтмэн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Уайтмэн
1
Радд
1
Иверсен
1
Иверсен
1
Радд
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
8
Каннингэм
12
8
Смит
8
Смит
12
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
20
Монкур
7
Кэннон
7
Кэннон
20
Монкур
Остались в запасе
Престон
Халл Сити
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Натан Бакстер
ВР
19
Брендон Флеминг
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
19
Брендон Флеминг
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Престон - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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