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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 сентября 2021
Халл Сити
18.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
74'
К. Льюис-Поттер
17'
Б. Шарп
50'
Д. Иган
61'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
85'
Замена
К. Бешам
️️️️
Б. Дэвис
76'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
ГОЛ! 1:3!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Т. Смит
74'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Монкур
71'
64'
Замена
️️️️
К. Хурихейн
61'
ГОЛ! 0:3!
Д. Иган
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Р. Смолвуд
57'
53'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Иган
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Хонимэн
48'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
М. Смит
46'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. Магеннис
46'
44'
Пенальти не реализован!
Б. Шарп
Желтая карточка
Д. Гривз
43'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
2-3-1-4
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
20
Монкур
12
8
Смит
23
Льюис-Поттер
21
Смолвуд
2
Койл
9
Магеннис
24
Гривз
4-1-4-1
1
Ольсен
32
Балдок
6
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
16
Берге
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
14
Хурихейн
23
Осборн
14
Шарп
9
Магеннис
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Магеннис
8
Смит
7
Кэннон
7
Кэннон
8
Смит
20
Монкур
29
Смит
29
Смит
20
Монкур
6
Дэвис
6
Бешам
6
Бешам
6
Дэвис
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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